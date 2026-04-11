Rivoluzione a centrocampo per il Napoli? Pronte due partenze in estate

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Il Corriere del Mezzogiorno rivela che i due senatori azzurri sono in bilico: la doppia esigenza di ringiovanire la rosa e tagliare gli ingaggi.

La prossima estate potrebbe portare una mini rivoluzione nel cuore del centrocampo del Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono entrambi in bilico in vista della stagione 2025-26. A pesare sulla loro posizione sono due fattori che il club di De Laurentiis vuole affrontare con decisione: la necessità di abbassare il monte ingaggi e quella di abbassare l'età media della rosa. I due centrocampisti, rispettivamente di 31 e 30 anni, hanno ancora i contratti in scadenza nel 2027, ma questo non basta a garantirne la permanenza all'ombra del Vesuvio.

Lobotka cedibile a 25 milioni: il prezzo fissato dal Napoli per il regista slovacco

Sul fronte Lobotka, il Napoli ha già fissato un prezzo chiaro: 25 milioni di euro, cifra che coincide con il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Un segnale inequivocabile della volontà del club di monetizzare qualora arrivasse un'offerta adeguata, senza trattenere il giocatore a tutti i costi. Discorso analogo per Anguissa, il cui futuro dipenderà in larga misura dalle opportunità di mercato che si presenteranno nei prossimi mesi e dalla direzione tecnica che il Napoli vorrà imprimere alla squadra con il nuovo allenatore.

Richard Rios e João Gomes nel mirino del Napoli: i profili per rinnovare il centrocampo azzurro

Mentre valuta le possibili uscite, il Napoli si muove in parallelo sul mercato in entrata con due obiettivi concreti per il centrocampo. I profili seguiti con maggiore interesse sono Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Benfica, e João Gomes, brasiliano attualmente al Wolverhampton. Due giocatori giovani, di livello internazionale e con caratteristiche adatte a coprire le stesse zone di campo presidiate da Lobotka e Anguissa. Un segnale chiaro di come il club stia già pianificando con anticipo la rivoluzione estiva, pronto a cambiare volto al reparto nevralgico della squadra.