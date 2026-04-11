Caso Lukaku, quando tornerà a Napoli? La posizione del club

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Il centravanti belga non risponde alla convocazione e resta in Belgio ad allenarsi. Il club di De Laurentiis annuncia possibili misure disciplinari.

Romelu Lukaku non sarà disponibile nemmeno per la trasferta di Parma, seconda gara consecutiva saltata dall'attaccante belga dopo la sua decisione di restare in Belgio ad allenarsi e sottoporsi alle cure del caso. Una scelta che ha scatenato la reazione durissima della società azzurra, che il 31 marzo scorso ha diffuso un comunicato ufficiale annunciando la valutazione di provvedimenti disciplinari e lasciando aperta la questione sulla permanenza del giocatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato. Il rapporto tra Lukaku e il Napoli è ai minimi storici, e le prossime giornate potrebbero essere decisive.

Lukaku torna a Castel Volturno la prossima settimana: atteso il confronto con Conte e la società

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lukaku dovrebbe fare rientro a Castel Volturno la settimana prossima, quando il Napoli comincerà la preparazione in vista del match casalingo contro la Lazio. Il momento più atteso sarà il confronto diretto tra Big Rom, la dirigenza e soprattutto Antonio Conte, che due stagioni fa fu il principale artefice del suo approdo in azzurro e che ora si trova a gestire una situazione quanto mai delicata. Il dialogo tra le parti sarà fondamentale per capire come si evolverà la vicenda nelle ultime settimane di campionato.

Lukaku fuori rosa Napoli: il rischio concreto nel rush finale di Serie A verso lo scudetto

Resta aperta la questione più spinosa: il Napoli deciderà davvero di escludere Lukaku dalla rosa? L'ipotesi è concreta e sul tavolo di De Laurentiis, in un momento in cui il club è impegnato nel rush finale di Serie A con la corsa scudetto ancora apertissima. Perdere un elemento della rosa, seppur ai margini in questa fase, potrebbe complicare ulteriormente le scelte di Conte, che già deve fare a meno di diversi giocatori per infortunio. Il faccia a faccia della prossima settimana chiarirà le intenzioni di tutte le parti e potrebbe segnare definitivamente il futuro di Lukaku all'ombra del Vesuvio.