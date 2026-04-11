Torna Hojlund, Fab Four e Alisson: le scelte di Conte per il Parma

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Il tecnico azzurro sembra orientato sulle scelte da fare al Tardini. La seduta odierna a Castel Volturno serve solo per escludere sorprese.

Antonio Conte ha le idee chiare in vista del match di domani alle 15 allo stadio Tardini di Parma. L'allenatore del Napoli si affida alla rifinitura mattutina di Castel Volturno per raccogliere le ultime conferme e scongiurare assenze improvvise, come quella che aveva colpito Rasmus Hojlund prima del match contro il Milan, fermato da un virus gastrointestinale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, rispetto all'undici vincente contro i rossoneri ci saranno due novità dal primo minuto, mentre il resto della squadra dovrebbe restare invariato.

Napoli a Parma, la probabile formazione: difesa confermata, Politano al posto di Gutierrez

Tra i pali torna Milinkovic-Savic, con davanti a lui il terzetto difensivo tutto mancino già visto contro il Milan: Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. La prima delle due novità riguarda il centrocampo, dove Politano è pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla fascia destra. L'ex Sassuolo e Inter, autore del gol che ha deciso la sfida contro i rossoneri, scalza Gutierrez. La zona nevralgica sarà completata da Lobotka, Anguissa e Spinazzola, con McTominay e De Bruyne sulla trequarti a supporto della punta.

Hojlund titolare a Parma: il centravanti del Napoli torna dopo il virus

La seconda novità in formazione è quella più attesa dai tifosi azzurri: Rasmus Hojlund è pronto a tornare titolare. Il centravanti danese aveva saltato la gara contro il Milan a causa di un virus gastrointestinale che lo aveva costretto ai box all'ultimo momento, privando Conte della sua prima punta di riferimento. Secondo il Corriere dello Sport, il numero nove del Napoli è destinato a guidare l'attacco dal primo minuto al Tardini, con l'obiettivo di migliorare il proprio record personale di reti in una singola stagione nel momento più caldo della corsa scudetto.