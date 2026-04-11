Conte CT dell'Italia? La Gazzetta spinge per il ritono in Nazionale

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Secondo la Gazzetta dello Sport uno scenario win-win: l'Italia ritroverebbe il suo allenatore ideale e il club azzurro alleggerirebbe il bilancio.

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana sarebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, uno di quegli scenari vantaggiosi per entrambe le parti. L'Italia ritroverebbe il commissario tecnico che molti tifosi e addetti ai lavori invocano, mentre il Napoli potrebbe liberarsi dell'ingaggio di un allenatore che, per sua stessa natura, impone investimenti consistenti nella costruzione della rosa. Un'equazione semplice ma che racconta bene le tensioni finanziarie che il quarto scudetto della storia azzurra ha portato con sé, a un prezzo che potrebbe rivelarsi più alto del previsto.

Napoli bilancio 2025: rosso da 25-30 milioni e costi esplosi con l'era Conte

I numeri raccontano una storia precisa. L'arrivo di Conte e le successive campagne di mercato hanno fatto lievitare il costo complessivo della rosa di 110-115 milioni nelle ultime due stagioni, tra stipendi e ammortamenti. Dopo la perdita di 21 milioni registrata nel 2024-25, il bilancio al 30 giugno si preannuncia di nuovo in rosso, con una proiezione tra i 25 e i 30 milioni, salvo cessioni nell'ultima finestra stagionale. Il problema, precisa la Gazzetta dello Sport, non riguarda la solidità patrimoniale o finanziaria del club, ma la dinamica contabile: un'emorragia di costi che va arginata. Emblematico il confronto con l'era Spalletti: nel 2022-23, stagione anch'essa conclusa con lo scudetto, gli stipendi dello staff tecnico ammontavano a 8 milioni complessivi. Nel primo anno di Conte quella cifra è schizzata a 22 milioni, tra parte fissa e variabile.

Lukaku il più pagato, Lobotka e Anguissa a rischio cessione: il Napoli taglia il monte ingaggi

Guardando alla rosa attuale, il calciatore con l'ingaggio più pesante è Romelu Lukaku, che figura a bilancio per 11 milioni lordi: una cifra rilevante per un giocatore che in questa stagione è rimasto ai margini, e la cui situazione societaria è diventata un caso. Ma non è l'unico nodo da sciogliere. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe valutare la cessione di uno dei propri senatori di centrocampo tra Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, che insieme pesano per circa 13 milioni sul monte stipendi. Una sforbiciata necessaria per riallineare i conti e presentarsi alla prossima stagione con una struttura di costi più sostenibile, indipendentemente da chi siederà sulla panchina azzurra.