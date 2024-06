Lukaku al Napoli, Maresca complica i piani: non entusiasta di Osimhen

L’attaccante belga infatti farà ritorno al Chelsea e non è esclusa una sua nuova partenza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua a pensare Romelu Lukaku, pallino di Antonio Conte. L’attaccante belga infatti farà ritorno al Chelsea e non è esclusa una sua nuova partenza. Si è parlato molto degli azzurri, vista proprio la presenza di Conte alla guida. L’ipotesi comprendeva la partenza di Victor Osimhen proprio in direzione Londra. Il centravanti nigeriano approdava così nella capitale inglese in cambio di soldi (tanti) e il belga che sarebbe andato a vestire la maglia azzurra. A rallentare il tutto ci sarebbe però il nuovo allenatore dei Blues Enzo Maresca.

Per Maresca è no

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico non sarebbe così entusiasta di ricevere come primo acquisto il numero 9 azzurro andando così a far sfumare l’ipotesi dello scambio. Bisognerà vedere adesso quale saranno i movimenti del Napoli visto che Osimhen è legato da una clausola fra i 120 e i 130 milioni di euro.