Lukaku ancora out, slitta il ritorno in campo: la nuova stima
Servirà ancora tempo a Romelu Lukaku per poter dare un contributo concreto, come vi stiamo raccontando da giorni anche su RadioTuttoNapoli.net. Antonio Conte sa bene che il suo bomber non sarà in condizione per questo tour de force di gennaio. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando che, se tutto dovesse andare secondo i piani, una mano concreta "la darà da febbraio".
Sarà ipotizzabile affidare tutte le sorti azzurre al solo Hojlund? Un rischio da prendere in considerazione, scrive il quotidiano cittadino in merito alle manovre intorno al nome di Lorenzo Lucca che può lasciare il Napoli in questa sessione invernale, ma il club partenopeo riflette tra i nomi per una sostituzione ed i tempi di recupero di Big Rom.
