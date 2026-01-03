Strategia di mercato cambiata: due big stanno per rientrare, ora la priorità è un'altra

Sembrava scontato che il primo intervento del mercato di gennaio riguardasse il centrocampo, messo a dura prova dagli stop di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, con l’aggiunta del breve infortunio di Lobotka. Il rapido recupero di alcuni elementi, però, ha spinto Antonio Conte a rivedere le priorità. Zambo Anguissa e Gilmour sono ormai vicini al rientro, una notizia importante, ma l’attenzione si è spostata sull’attacco.

Il centravanti titolare non è in discussione: Rasmus Hojlund sta andando oltre ogni aspettativa. I dubbi riguardano il suo vice, con Lucca che ha bisogno di tempo e Romelu Lukaku ancora lontano dal rientro. Da qui l’idea di valutare un profilo più pronto. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Roma.