Conte sorride: ritroverà ben 4 azzurri tra i convocati per la Lazio

vedi letture

Buone notizie per il Napoli sul fronte infortuni. Alex Meret è pronto a tornare tra i convocati dopo oltre due mesi di stop. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbe andare in panchina domani contro la Lazio.

Con lui recuperano anche Sam Beukema e Mathías Olivera, oltre a Leonardo Spinazzola, uscito affaticato contro la Cremonese ma candidato a una maglia da titolare. "Meret ha bisogno di ritrovare il clima partita: magari già a Roma", scrive la rosea.