Spalletti dà ragione a Conte: cosa c'è dietro le parole del tecnico della Juventus

vedi letture

Luciano Spalletti dà ragione ad Antonio Conte sulle dichiarazioni che invece hanno fatto innervosire Marotta e Chivu: "Conte ha ragione perché da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque. E pure sulle strutture ha ragione: qui alla Juve ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove mentre a Napoli avevo quella che rimane ferma...", le parole di ieri in conferenza stampa.

Ne parla quest'oggi anche il Corriere dello Sport: "All’incrocio con il Napoli mancano tre settimane ma Luciano Spalletti accende la lunga vigilia dello scontro che potrebbe riportare la Juve in orbita scudetto. In mezzo c’è un mese di fuoco per i bianconeri, tra campionato e Champions League, però Antonio Conte ha spedito la pressione nel campo avversario indicando bianconeri, Inter e Milan come club di un livello superiore ai campioni d’Italia per strutture e monte ingaggi. Così la risposta di Lucio non si fa attendere". Ed ancora: "Punzecchiature da scudetto, con un pizzico di ironia, ma che nascondono una verità. Lucio crede fortemente nella sua Juve, non sono parole di circostanza quelle sulla bontà della rosa a disposizione".