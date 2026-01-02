Meret sta per tornare: spunta la data del rientro tra i convocati

di Fabio Tarantino

Alex Meret sta per tornare. Lo scrive il 'Corriere del Mezzogiorno' oggi in edicola con le indicazioni relativa al suo rientro ormai prossimo tra i convocati.  "Conte ha concesso riposo ai suoi ragazzi per il primo dell’anno dopo la doppia seduta del 31, si ricomincerà oggi a Castel Volturno a preparare la sfida contro la Lazio all’Olimpico, il primo impegno del 2026.

Recuperano Beukema ed Olivera, Meret è tornato a lavorare con i compagni, deve solo ritrovare la condizione prima di rientrare tra i convocati, al massimo per Napoli-Parma del 14 gennaio dovrebbe farcela".