Lazio-Napoli, verso un Olimpico delle grandi occasioni: il dato sui biglietti
Mancano poco più di ventiquattro ore alla sfida tra Lazio e Napoli, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri cerca il riscatto dopo il doppio pareggio contro Cremonese e Udinese e l''obiettivo è chiaramente quello di iniziare il 2026 regalando una vittoria di prestigio per risalire una classifica al momento deficitaria.
A spingere i biancocelesti ci sarà uno Stadio Olimpico che presenterà un buon colpo d'occhio, quello delle grandi occasioni. Stando a quanto raccolto da lalaziosiamonoi.it, sono 14.000 i biglietti venduti fino ad oggi, per un totale di 44.000 spettatori. Il dato è destinato naturalmente a salire ulteriormente nelle prossime ore.
