Lukaku, comincia la fase di scarico: presto tornerà al top

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di Lukaku e dei suoi progressi fisici in base al lavoro a Castel Volturno. "Com'è noto Lukaku aveva saltato le precedenti convocazioni in Nazionale per concentrarsi sul Napoli e per sottoporsi a un imponente lavoro specifico, di doppie sedute giornaliere, lavorando talvolta persino da solo al centro sportivo di Castel Volturno. Si spiega anche così la “pesantezza” nelle ultime gare di Lukaku. Adesso è cominciata la fase di scarico e per questo giocare anche con la maglia del Belgio può aiutare Lukaku ad arrivare più in fretta al top della sua forma".