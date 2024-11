Lukaku decisivo, i quotidiani lo premiano: "Per i difensori è sempre un problema"

Romelu Lukaku ha punto la sua ex Roma e fa volare il Napoli sempre in alto in classifica. "Non ha l’età e neanche l’allenamento del Lukaku interista - si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola - però per i difensori è sempre un bel problema. Due occasioni: un gol, grazie anche a Hummels, e un colpo di testa al lato". "Con il suo quinto gol stagionale - scrive Tuttosport - batte la sua ex squadra e permette al Napoli di vincere una partita difficile".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5