Lukaku devastante: un solo attaccante di Serie A più decisivo di lui

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Lukaku è tra i giocatori più decisivi in assoluto transitati nel campionato italiano dal 2019-2020 ai giorni nostri. I numeri non mentono: 134 presenze in Serie A, 73 gol, 26 assist e complessivamente 99 partecipazioni attive a una rete della sua squadra, finalizzando in prima persona o in veste di rifinitore. Meglio di lui, tra i colleghi che ancora frequentano il campionato, soltanto Lautaro Martinez con 99 gol e 121 partecipazioni totali a una rete, però con 185 partite.