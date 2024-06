Lukaku e la confessione agli ex compagni della Roma: contatti frequenti con Conte

La confessione di Romelu Lukaku agli ex compagni della Roma: ha contatti frequenti con Antonio Conte

© foto di www.imagephotoagency.it

La confessione di Romelu Lukaku agli ex compagni della Roma: ha contatti frequenti con Antonio Conte. Nella cena romana tra Conte e De Laurentiis si è parlato anche di calciomercato, col nuovo tecnico che ha ribadito la sua preferenza per l'attacco sul belga ex di Roma e Inter. A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive:

"Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku (di proprietà del Chelsea), considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato" si legge sul quotidiano.