Lukaku e la scelta dell'abitazione: ecco dove vive Big Rom

vedi letture

Una villa con piscina, palestra e giardino enorme per godere del tempo libero con i figli Romeo e Jordan.

Dove abita Romelu Lukaku? La risposta arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per vivere ha scelto Licola, il litorale Domitio, 19 chilometri da Napoli e 17 dal centro sportivo di Castel Volturno: una villa con piscina, palestra e giardino enorme per godere del tempo libero con i figli Romeo e Jordan. Con lui ci sono mamma Adolphine e la sua compagna.

Le visite di Jordan senior, il fratello che giocava nella Lazio; un giro in barca per il Golfo con l’amico Dries; la spesa al supermarket; un autista per spostarsi agevolmente. Rarissime le uscite: la festa di Halloween con la squadra; un paio di ristoranti tra Chiaia e Pozzuoli. E tanto tempo con i bambini: sei forte papà. I compagni lo adorano, il gigante buono. Nonostante l’immancabile mise che fa un po’ pugile di Philadelphia e un po’ Nfl".