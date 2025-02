Lukaku invisibile, i quotidiani non perdonano: "Zero sponde, non lascia tracce"

Giornata difficile per il Napoli a Como. Brillano in pochi. Appena 8 palloni toccati per Romelu Lukaku, una statistica da brividi, ma in negativo. Voti bassi in pagella per il centravanti di Conte.

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Otto tocchi totali: 7 nel primo tempo, uno nel secondo. Zero tiri. Un po’ di lavoro da centroboa per far salire la squadra, ma non lascia tracce".

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Servito poco, ok. Ma non fa nulla per farsi servire e per liberarsi: 7 palloni giocati sono una miseria. Zero sponde".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Non arrivano tanti palloni, ma lui si fa vedere poco e finisce spesso in fuorigioco".