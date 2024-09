Lukaku, pioggia di 7 dai quotidiani: "Il debutto dei sogni, meglio di così non si poteva"

vedi letture

Appena arrivato, con pochi allenamenti nelle gambe si presenta al Maradona con un gol. Meglio di così non poteva cominciare la sua avventura napoletana

Debutto da sogno per Romelu Lukaku, autore del gol che ha riaperto la sfida tra Napoli e Parma. "È arrivato solo da una manciata di giorni ma Conte è costretto a gettarlo nella mischia dopo l'ora di gioco: lo esige la partita e Romelu non tradisce realizzando la rete che dà il via alla rimonta", si legge sul giudizio di TuttoMercatoWeb.com. Dello stesso avviso La Gazzetta dello Sport: "Il debutto dei sogni, nel tempio di Maradona. Subito un gol di potenza, per fare infiammare il suo nuovo popolo. Presenza che fa crollare il muro emiliano: l’uomo chiamato a fare la differenza fa subito la voce grossa".

Prestazione positiva anche per TuttoNapoli: "Entra e sposta praticamente di peso la difesa del Parma. Crea spazi con una fisicità che mancava come il pane. Un gol ed un atteggiamento da leader". Primo gol all'esordio, un segnale davvero positivo per Antonio Conte, a caccia del suo trascinatore: "Appena arrivato, con pochi allenamenti nelle gambe si presenta al Maradona con un gol. Meglio di così non poteva cominciare la sua avventura napoletana", si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi.

Le pagelle di Romelu Lukaku

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7

Tutto Napoli: 7,5