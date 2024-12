Lukaku promosso dai quotidiani: "Sfrutta la prima palla buona, è più cinico che mai"

Vittoria da grande squadra quella ottenuta dal Napoli a Udine, anche grazie al timbro del suo bomber. Una delle tre reti con cui gli azzurri hanno ribaltato il vantaggio iniziale dell'Udinese porta infatti la firma di Romelu Lukaku. Il belga non ha molti palloni a diposizione, ma uno di questi lo spedisce in porta: quello che si chiede ai centravanti di livello, categoria di cui l'ex Inter e Roma fa parte con pieno merito.

TMW è una delle quattro testate che dà al belga 7 in pagella, commentando così: "Deve aspettare più di un tempo per avere la prima pala buona, ma appena gliela danno lui la trasforma in rete. Toccherà pure pochi palloni, ma se lo mandi in porta puoi stare quasi sicuro che quel pallone diventerà gol. Un tiro, un gol: più cinico di così non lo è mai stato".

Meno largo nella valutazione Tuttosport, che invece decide di dare 6,5 come La Gazzetta dello Sport. Di seguito il giudizio testuale del quotidiano torinese: "Primo tempo anonimo. Riporta i suoi in parità sfruttando al meglio la prima palla a disposizione della ripresa".

Le pagelle di Romelu Lukaku

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport:

7 Tuttosport: 6,5

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7