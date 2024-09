Lukaku, prova sofferta e tanti 5 in pagella sui giornali: "Dura con Bremer e non è ancora al 100%"

Gara complicata per Romelu Lukaku. Prestazione insufficiente anche per l'ex Roma e Inter, come ribadito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Partita bloccata, murata, e vita dura per i centravanti. Se Vlahovic piange, Lukaku lacrima. Tocca 18 palloni in 72 minuti e non tira mai. Bocciatissimo". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "Dopo due partite da protagonista, questa volta Rom lascia la scena al suo marcatore: Bremer. Un’ombra tremendamente ingombrante che va di anticipi e contrasti, per terra e per aria. S’impegna e cura la pressione sul primo portatore, ma non produce un solo tiro in porta. E soffre: condizione così così".

Prestazione rivedibile anche per TuttoNapoli: "Poco lucido nel gestire un bel pallone che gli arriva in area Juve da McTominay. Lotta con Bremer, che gli lascia davvero poco spazio. Non difetta nell’impegno, ma perde il duello col centrale brasiliano della Juve". Voto 5 anche per TMW: "Uno con la sua stazza, si sa, ci mette tempo ad entrare in condizione. Dopo due gol con Parma e Cagliari, oggi che la partita è più tosta, fa più fatica. Arriva sempre in ritardo e non riesce a far salire i compagni quando si appoggiano su di lui, per merito anche della difesa della Juventus. Al primo big match, stecca".

Le pagelle di Romelu Lukaku

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5

Il Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli: 5,5