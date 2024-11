Lukaku, quotidiani divisi. Gazzetta: "Non entra in partita", Cds: "Sponde interessanti"

Voti differenti per Romelu Lukaku dopo la gara dell'Inter contro il Napoli. Fischiato dai suoi ex tifosi, il belga si muove, ci prova ed esce dopo il 70esimo.

Voto 6 per il Corriere dello Sport: "Per un tempo riesce a combattere nei corpo a corpo con Acerbi, offrendo anche un paio di sponde interessanti. Nella ripresa, però, trova poco sostegno dai compagni.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Altra serata amara. Lo scherno nerazzurro comincia presto, nel riscaldamento. E in campo Acerbi gli mette la museruola e non entra mai in partita".

Voto 6.5 per Tuttonapoli: "Al 15’ avvia una bella azione che porta al primo tiro di Kvara".