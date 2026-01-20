Lukaku ritorna, Gazzetta: "Può anche giocare qualche minuto"
Romelu Lukaku torna con il Copenaghen e potrebbe anche giocare qualche minuto. E' assente dall'estate ma ora è tornato nell'elenco dei convocati per questa sera. Se serve, lui c'è. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"La condizione dell'attaccante belga è quella che è, certo. Ma qualche minuto nelle gambe il centravanti ce l'ha e vuole metterlo a disposizione del gruppo. Per riprovare l'effetto che fa, per aiutare la squadra ad andare oltre l'emergenza. Col tempo, magari, potrebbe dare a Conte una soluzione alternativa, magari in coppia con Hojlund. Ora c'è bisogno di far rifiatare Rasmus e del suo carisma in campo".
