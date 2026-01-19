Napoli mai solo: a Copenaghen attesi più di 1500 tifosi azzurri

Quella contro il Copenaghen è una partita cruciale per gli azzurri ma anche per i danesi: dalla loro ultima partita ufficiale è passato oltre un mese: lo scorso 13 dicembre in una gara di Coppa vinta contro l’Esbjerg. Lo ricorda l'edizione odierna de Il Mattino: "Dall’ultima in campionato, una settimana in più: il 7 dicembre scorso contro il Sönderjyske, una sconfitta che ha rallentato ancora di più la squadra di Neestrup in classificaDomani la grande occasione per tornare a correre: il lungo stop invernale già in calendario sarà comunque un fattore.

Una sfida, quella del Parken, sentitissima come tutte quelle giocate in Champions League fin qui per la squadra danese: stadio sold out, saranno in quasi 40mila al Parken, di cui 1500 previsti nel settore ospiti. L’occasione per una trasferta in più per napoletani, qualcuno (residente nel nord Europa) sparso anche nei vari settori dedicati ai tifosi di casa. Tanti quelli che arriveranno direttamente nella mattinata di domani, approfittando dei collegamenti aerei diretti. In più, le autorità locali hanno predisposto un servizio di trasporto in treno gratuito dalla stazione centrale di Copenaghen fino allo stadio".