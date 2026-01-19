Repubblica avverte: "Tre big a rischio, dovessero fermarsi non sarà sfortuna"

Gennaio era stato un anno fa il mese più tormentato nell’idillio tra De Laurentiis e Conte: per colpa della cessione di Kvaratskhelia. E a distanza di un anno la storia si ripete, sempre per il mercato. A ricordarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che analizza la situazione difficile degli infortunati: "Il Napoli è infatti in ritardo, nonostante la grave situazione di emergenza che si è venuta a creare. Solo in difesa la squadra ha ancora delle valide alternative.

Negli altri reparti devono invece giocare sempre gli stessi e preoccupano gli sforzi che stanno facendo McTominay, Lobotka e Hojlund. Pure loro sono a un passo dalla “rottura”, mutuando il lunguaggio del trotto. Lecito fare tutti gli scongiuri, ma se dovessero fermarsi pure loro non sarà solo una questione di sfortuna".