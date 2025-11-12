Lukaku scalpita, Cds: "Speranza di ritorno in gruppo entro fine mese"

Romelu Lukaku continua a lavorare a Castel Volturno. Prosegue la sua tabella di recupero dopo l'infortunio estivo con l'obiettivo di rientrare quanto prima, ovviamente senza forzature, rispettando la tempistica. La data cerchiata in rosso è la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan a Riyad del 18 dicembre.

Big Rom vorrebbe tornare per quell'appuntamento, ma ad oggi è ancora presto per fare previsioni o azzardare con certezza i tempi di recupero. Anche perché alla sfida contro i rossoneri manca ancora più di un mese. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega anche come il rientro in gruppo potrebbe esserci a fine mese. Una speranza ma anche una possibilità. 