Lukaku show, è un regista aggiunto: solo Nuno Tavares ha più assist di lui

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Romeo Lukaku. L’attaccante del Napoli in questa stagione si sta mettendo in mostra non solo per i goal, sette, ma anche per gli assist: sono già sei in questo campionato. Il belga nella speciale classifica è dietro solamente a Nuno Tavares della Lazio.

Col suo gioco, Conte permette a Lukaku di essere faro, riferimento per i compagni, boa preziosa che permette a tutti di inserirsi e di andare a segno. Gli ultimi due assist contro il Verona per Di Lorenzo e Anguissa. Il Napoli ringrazia. Lukaku si diverte anche senza segnare sempre.