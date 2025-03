Lukaku vicino a un traguardo storico: quando può riuscirci

Quota 400 gol in carriera è vicina, manca davvero pochissimo. Romelu Lukaku è a tre gol da un traguardo personale importante e prestigioso, una coccarda da mettersi sul petto, ma che allo stesso tempo si traduce nella reale possibilità di aiutare le sue squadre a centrare gli obiettivi di fine stagione.

Per il belga, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sono già varie chance, come quella in Nations League o ancora le sfide a Milan e Bologna in campionato con la maglia del Napoli. Il belga è vicino ai 400 gol in carriera che raggiungerà quasi certamente quest'anno. Un traguardo prestigioso come il sogno scudetto.