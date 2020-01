"Ma un po’ di amor proprio ce l’avete?", retroscena sul discorso di Gattuso alla squadra

Lungo colloquio tra Gattuso e i calciatori al termine della sconfitta contro la Fiorentina al San Paolo. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta un virgolettato dell'allenatore azzurro rivolto alla squadra: "Ma un po’ di amor proprio ce l’avete oppure no?", è stata questa la sfuriata di Gattuso che è stata accettata sabato notte in silenzio dal peggior Napoli dell’era De Laurentiis. Con il capo chino i calciatori sono usciti dallo stadio San Paolo e oggi si ritroveranno a Castel Volturno in vista della Lazio.