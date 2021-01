Malcuit-Fiorentina: ritorno di fiamma. L'agente lo ha proposto anche in Russia

Pista Fiorentina calda per Kevin Malcuit secondo le informazioni raccolte da Tuttosport. Come spiega il quotidiano, in riferimento alla Fiorentina, in questa ultima settimana di mercato il club viola cercherà di chiudere anche per un esterno ed un centrocampista oltreché di trovare una sistemazione per Eysseric e Montiel (stanno arrivando offerte anche per Pulgar).

Il tempo stringe e stanno aumentando le difficoltà per arrivare all’ambitissimo e costoso Ehizibue del Colonia: ecco perché sta tornando di moda il nome di Malcuit, gestito da Ramadani che lo avrebbe proposto allo Spartak Mosca.