Malcuit pedina di scambio: può finire alla Roma nell'affare Under

Kevin Malcuit può diventare pedina di scambio per arrivare a Cengiz Under. Questa la notizia diffusa sul laterale francese dall'edizione odierna di Tuttosport, che scrive così sul classe '91: "A causa dell’infortunio occorsogli lo scorso 27 ottobre al ginocchio, Kevin Malcuit è stato escluso dalla lista e non potrà essere più utilizzato nel corso di questa stagione. Anche se ormai sono trascorsi 8 mesi dal crac. Le scelte dovranno essere ponderate e proprio l’esterno francese potrebbe essere inserito come contropartita in qualche trattativa, ad esempio per quella di Under con la Roma".