Male Lucca, Cdm: "Ora rischia di saltare più di una partita per squalifica"

Male Lucca, Cdm: "Ora rischia di saltare più di una partita per squalifica"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Male Lorenzo Lucca in questo avvio di stagione. Un solo gol e tante prestazioni opache come l'ultima in Champions con tanto di rosso finale. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Un solo gol contro il Pisa, ad Eindhoven una buona prima mezz’ora, poi dentro la debacle della squadra l’espulsione che ha ulteriormente peggiorato la situazione. C’è attesa per il provvedimento del giudice sportivo, rischia addirittura due giornate di squalifica. In questo caso salterebbe le gare interne contro Eintracht Francoforte e Qarabag del 4 e del 25 novembre", si legge. 