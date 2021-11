Mancini distrutto dai quotidiani: "Triplo passo indietro, ora tutti ci prendono le misure"

Roberto Mancini è stato il grande artefice della vittoria dell'Europeo, ma oggi è anche il principale imputato del fallimento nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord che ha condannato gli azzurri a disputare i playoff per accedere alla Coppa del Mondo. La Gazzetta dello Sport scrive che non ha scusanti e poi aggiunge: "Ora cambiamo qualcosa, ci hanno preso le misure". Per Il Corriere dello Sport "da qui a marzo deve ritrovare l'Italia" mentre Tuttosport sottolinea come la scelta del tridente leggero non abbia portato risultati e come anche dopo l'inserimento di Belotti, sia cambiato l'assetto ma non la sostanza. Il Corriere della Sera scrive: "Il Mondiale, suo grande tabù da calciatore, per adesso resta lontano". E poi aggiunge che per l'imbuto dei playoff "serve un'altra Italia". Infine TMW conclude l'analisi scrivendo: "Il principale protagonista della vittoria dell'Europeo deve ora fare i conti con una nuova realtà, inedita. E capire i motivi di questo triplo passo indietro".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4