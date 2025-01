Manna, due centrocampisti Under come alternative per gennaio: i nomi

vedi letture

Manna valuta alternative Under a centrocampo per la questione lista. Ci sono due nomi, come scrive il Corriere dello Sport, ricordando che la prima scelta al momento resta Pellegrini della Roma che però piace anche all'Inter.

"Jacopo Fazzini, 21 anni, è il nome su cui Manna si è fiondato, intrecciando il destino del mercato del Napoli con quello della Lazio. La richiesta di partenza dell’Empoli si aggira intorno ai 13 milioni (trattabili): la Lazio tesse la tela da tempo e resta in vantaggio, ma ha il vincolo dell’indice di liquidità e così il ds azzurro è pronto ad approfittarne. Anche perché, da Under, non crea problemi in lista. Come Cesare Casadei: il Chelsea dovrebbe cederlo in prestito, è nel mirino di tanti club italiani e stranieri, compresa la Lazio".