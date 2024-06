Manna prepara il blitz in Germania: vuol sistemare la questione Kvara con l'agente

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Giovanni Manna volerà presto in Germania per incontrare l'agente di Kvara e provare a risolvere il gran pasticcio sollevatosi dopo le parole di quest'ultimo e del padre del georgiano che annunciavano la volontà di lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Giovanni Manna. Tocca a lui, entrare in scena: nei prossimi giorni volerà in Germania per incontrare Jugeli (agente di Kvara) e rimettere in piedi la storia. Soprattutto individuare un punto d’incontro da cui ripartire per arrivare a un accordo" si legge sul quotidiano.