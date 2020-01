Manolas distrutto dai quotidiani: "Non guida la difesa, sul primo gol errore da scuola calcio"

Male tutti in difesa per il Napoli. Chi avrebbe dovuto guidarla, Kostas Manolas, è incappato nel grave errore del 3-1 di Lautaro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo valuta con un 5: "Non riesce a raddoppiare su Lukaku e poi confeziona il regalo per il terzo gol. Doveva guidare la difesa, non l'ha fatto".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Fronteggia Lautaro e il duello è pari fino al gol del 3-1, quando il greco commette un errore imperdonabile offrendogli un assist al bacio".

Addirittura 4 per il Corriere della Sera: "Sul primo gol si fa trascinare via da Lautaro come un ragazzo della scuola calcio. Sul terzo consegna palla a Lautaro".

Voto 4.5 per Il Mattino e per Tuttosport, che scrive: "Con una goffa scivolata apparecchia il pallone del 3-1 a Martinez. Errore da matita blu per uno dal suo curriculum".