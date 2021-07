Manolas out: Spalletti ha schierato in difesa un giocatore inedito

In campo a Dimaro ritmi sempre più intensi. Spalletti chiede ai suoi di far girare il pallone velocemente. Nel pomeriggio, ieri, mancava Manolas, che con Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in piscina. In partitella, al suo posto, l’allenatore ha schierato Folorunsho. Zielinski, subito in gol di mattina nel suo primo giorno in gruppo, si è subito sistemato sulla trequarti, prima dietro Osimhen e poi scortando Petagna. A segno anche Lobotka e il consueto Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport.