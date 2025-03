Maradona, agonia durata 12 ore. Per fortuna terribile video autopsia non è diventato virale

Dalla foto scandalo al video dell’autopsia: il Corriere dello Sport in edicola ripercorre le ultime tappe del processo per la morte di Diego Armando Maradona: "Le immagini sono state utilizzate ieri durante il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Se il primo giorno aveva fatto scalpore e scatenato polemiche la foto utilizzata dal pm Patricio Ferrari che mostrava il cadavere dell’argentino con l’addome completamente gonfio, stavolta a far discutere è stato un filmato.

Quello dell’autopsia dei medici legali che l’hanno eseguita e che sono stati chiamati a testimoniare nel sesto giorno del processo, partito il 12 marzo, che si sta svolgendo presso il tribunale penale di a San Isidro, Buenos Aires. Jana, la più piccola delle figlie di Diego, ha preferito non vederlo: è uscita prima dall’aula. A differenza della famosa foto stampata, il filmato non è diventato virale perché l’udienza non di ieri non è stata trasmessa in diretta e le immagini non sono trapelate. Ai giornalisti presenti è stato imposto il divieto di filmare".