Maradona, le due statue commemorative infiammano la polemica sui social

Le statue di Maradona stanno creando polemiche a non finire, soprattutto prima della loro inaugurazione. A trattare l'argomento è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "A cominciare dai social, dove i puristi hanno contestato l’opera realizzata dall’artista Domenico Sepe, per alcune foto di progetti iniziali che ritraevano il Pibe de Oro con il pallone sul piede destro e non su quello sinistro. L’altra opera, quella ideata da Stefano Ceci manager e amico del fuoriclasse argentino, è invece stata avversata dagli eredi Maradona. Sarà inaugurata domenica in occasione di Napoli-Lazio e installata nei corridoi degli spogliatoi.

La statua del Pibe che invece sarà svelata domani ha ricevuto fortissime critiche sui social. Sul web, infatti, sono apparse alcune foto che ritraevano Diego che controllava la sfera non con il piede sinistro ma con quello destro. Apriti cielo: quasi una lesa maestà; e sono piovuti tanti commenti di scherno ad onor del vero ingenerosi".