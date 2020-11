"Maradoneggiante": Gazzetta entusiasta per la gara di Insigne

Maradoneggiante. Questo il termine usato dalla Gazzetta dello Sport per celebrare la grande prova contro la Polonia di Lorenzo Insigne, premiato con un 8 pieno in pagella dalla rosea. "Una notte che probabilmente ci porta in finale e il più splendente è lui: l’assist prodigioso del 2-0, due gol sfiorati, uno annullato, il sacrificio in difesa come un mediano. Sempre in partita. Dovunque" si legge sulla gara di Lorenzo.