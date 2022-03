Marani su Tuttosport: "Juve attaccata a Napoli e Inter e con i punti lasciati nel derby..."

Nell'articolo di fondo pubblicato su Tuttosport, Matteo Marani si è soffermato sul successo della Juventus a Genova con la Samp

Nell'articolo di fondo pubblicato su Tuttosport, Matteo Marani si è soffermato sul successo della Juventus a Genova con la Samp: "La Juve sale ancora. E' la terza vittoria di fila ed è soprattutto il decimo successo in 15 partite chiuse senza sconfitte. Il 27 novembre, la squadra di Allegri cadeva contro l’Atalanta, lanciata allora verso l’alto. Sembrava la fine di tutto, invece era l’inizio della risalita. Da quel sabato, la Juventus non ha più perso, ha superato di slancio proprio l’Atalanta e si è ormai intestata un posto assai probabile fra le prime quattro della classifica. Ma non sarà per forza il quarto, adesso

(….). Prima che Inter e Napoli scendano oggi in campo a Verona e sul campo del Toro, due appuntamenti non semplici né scontati, la Juve si gode un distacco ulteriormente ridotto. E' a un punto dal Napoli e a due dall’Inter, che oltre alla gara di oggi manca del recupero contro il Bologna. Difficile mettere giù statistiche e calcoli con le giornate sfalsate, ma simbolicamente la Juve per qualche ora è a una vittoria in meno da chi la precede. Con i punti lasciati nel derby, sarebbe già lì".