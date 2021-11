Maratona Lozano: in campo con l'Inter dopo oltre 15mila km e 24h di volo in 4 giorni

Hirving Lozano è chiamato agli straordinari dopo la positività al Covid-19 di Matteo Politano. Contro l'Inter toccherà al Chucky, nonostante il viaggio intercontinentale per tornare dal Messico, dunque le tante ore di volo e i parecchi chilometri percorsi. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Lozano, l'alter ego di Politano, è reduce da un viaggio a dir poco sfiancante: mercoledì ha giocato a Edmonton, in Canada, e poi è partito per il Messico; giovedì è ripartito per l'Europa, venerdì è atterrato a Parigi e ha proseguito per Napoli. Totale: più o meno 24 ore di volo - e dunque una giornata - e circa 14.470 chilometri accumulati complessivamente. Che ieri, con il volo per Milano, sono diventati 15.120. Il tutto in quattro giorni".