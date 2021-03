Marcia indietro sui social: sparito l'hashtag 'Gattuso out'

Un momento finalmente positivo per il Napoli e per Rino Gattuso, che ritrova consenso anche tra i tifosi del Napoli che popolano i social network. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma su questa curiosità che arriva dal web.

"Il primo dato: l’hashtag «Gattuso out» è scomparso da twitter, ed è accaduto in poco più di due settimane dopo aver raggiunto la massima popolarità. Non è un particolare banale nell’epoca in cui la comunicazione social è globale ed espressione più autentica del sentire comune".