Marin, spunta già la data per vederlo subito a Napoli

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per il difensore spagnolo

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli stringe per Rafa Marin e vuole portarlo il prima possibile in azzurro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per il difensore spagnolo: "Lo ha puntato, ci crede, lo vuole ed è pronto a metterlo subito a disposizione di Conte, già per il primo ritiro in programma a Dimaro dall’11 luglio. Anzi, dal raduno che di routine dovrebbe andare in scena uno o due giorni prima della partenza. Dettagli.

La sostanza non cambia: il ds Manna sta trattando con il Real Madrid, proprietario del cartellino di questo difensore andaluso di 22 anni che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Alaves collezionando 35 presenze, 33 in Liga e 2 in Coppa del Re, ricoprendo un po’ tutti i ruoli nella linea" si legge sul quotidiano.