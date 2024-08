Mario Rui, dietro il 'permesso' c'è altro: Giuffredi è in cerca di una sistemazione

Il club ha comunicato di avergli concesso una parentesi di riposo fino a sabato, data della partita di Coppa Italia contro il Modena.

Mario Rui in uscita: l'agente lavora per cercare una sistemazione all'esterno portoghese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La rivoluzione, però, non s'è fermata: ieri Mario Rui non ha ricominciato la preparazione insieme con il resto del gruppo dopo il giorno e mezzo di riposo concesso dal tecnico, e nel pomeriggio il club ha comunicato di avergli concesso una parentesi di riposo fino a sabato, data della partita di Coppa Italia contro il Modena.

Che Mario, evidentemente, salterà: la realtà è che è in uscita e il suo agente Mario Giuffredi sta lavorando a una nuova destinazione. Appuntamento dopo la coppa Italia" si legge sul quotidiano.