Mario Rui ed Hysaj: destini differenti al termine della stagione

Che futuro per Hysaj e Mario Rui? A parlare degli esterni, assistiti entrambi da Mario Giuffredi, è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come per l'albanese si prospetta il rinnovo ma appare certo l'addio al termine della stagione.

Diversa la situazione di Mario Rui divenuto ora un punto di riferimento per la squadra e per Gattuso. Il quotidiano avverte: "ha un contratto che sta lì e che non può essere tenuto a portata di mano di eventuali corteggiatori".