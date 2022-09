Maxischermi in piazza per seguire Kvaratskhelia: la Georgia ricorda l'Argentina

Khvicha Kvaratskhelia non è solo il nuovo idolo di Napoli, ma lo è anche per tutti i tifosi di calcio georgiani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non è solo il nuovo idolo di Napoli, ma lo è anche per tutti i tifosi di calcio georgiani che grazie al suo rendimento in Serie A lo hanno già soprannominato "Kvaradona". La Georgia ricorda l'Argentina dei tempi di Diego, quando tutti seguivano le vicende napoletane anche in Sudamerica. Adesso sono le piazze georgiane a riempirsi di improvvisati tifosi del Napoli, che tifano la squadra di Spalletti perché in campo c'è il loro nuovo trascinatore. L'ultima partita della Nazionale giocata a Tbilisi ha visto polverizzati i 55mila biglietti a disposizione perché tutti volevano assistere dal vivo alle giocate dell'attaccante. A riportarlo è Libero.