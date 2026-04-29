Mazzarri torna in pista: il tecnico pronto a ripartire dalla Grecia

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Per Mazzarri sarebbe un ritorno atteso, dopo diverse opportunità non concretizzate negli ultimi mesi.

Walter Mazzarri è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo presto dalla Grecia. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’allenatore toscano è atteso a Salonicco per avviare i colloqui con la dirigenza dell’Iraklis, in particolare con il presidente Panagiotis Monemvasiotis.

Secondo il portale, si tratta di un passaggio che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera dopo un periodo lontano dalle panchine: “Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in panchina, questa volta in Grecia”, con un incontro che “potrebbe aprire a un nuovo capitolo della sua carriera dopo un periodo lontano dai campi”.

Per Mazzarri sarebbe un ritorno atteso, dopo diverse opportunità non concretizzate negli ultimi mesi. Tuttomercatoweb sottolinea infatti come “si tratterebbe di un ritorno al lavoro dopo una lunga pausa e dopo diverse occasioni sfiorate”, ricordando anche i contatti avuti in passato con club del calcio iraniano.