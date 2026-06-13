Allegri-Manna, piano mercato: quattro ruoli da rinforzare e il faccia a faccia con Anguissa

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Il Corriere della Sera svela le prime mosse di mercato del Napoli targato Allegri: il tecnico ha già indicato a Manna i ruoli da rinforzare

Sullo sfondo della pianificazione resta il nodo Milan. Secondo il Corriere della Sera, De Laurentiis avrebbe ricevuto rassicurazioni dal presidente rossonero Paolo Scaroni sul fatto che la questione sarebbe stata risolta, ma sembrerebbe volontà di Zlatan Ibrahimovic prendere ancora tempo. Il problema è che di tempo ce n'è poco: il 16 scadono i termini per l'iscrizione al campionato, e il Milan dovrebbe quantomeno presentarsi a quella data con un organigramma dirigenziale definito.

Napoli calciomercato 2026, i quattro ruoli da rinforzare: portiere, due esterni e un centrale difensivo

Nonostante la situazione contrattuale ancora in sospeso, Allegri è già al lavoro. Attualmente al mare, il tecnico studia con Manna le prime mosse di mercato e ha indicato quattro ruoli specifici da rinforzare: un portiere, un esterno basso, eventualmente anche un esterno alto, e un centrale difensivo. I nomi sul taccuino, secondo il Corriere della Sera, ci sono già: la base per costruire la rosa del nuovo Napoli è stata dunque tracciata, in attesa solo dell'ufficialità per passare all'azione concreta sul mercato.

Anguissa Napoli, Allegri prova a convincerlo a restare: prima la valutazione di Lucca e Lang al rientro

Prima di guardare al mercato esterno, Allegri vuole però fare un'analisi interna. Il tecnico valuterà personalmente Lorenzo Lucca e Noa Lang al loro rientro, per capire se possano rientrare nei piani della prossima stagione. Sul fronte centrocampo, Allegri proverà inoltre a parlare direttamente con Frank Anguissa per sondare i margini di una sua permanenza: un colloquio che potrebbe risultare decisivo per capire se il centrocampista camerunense resterà a Napoli o se si apriranno le porte per una cessione.