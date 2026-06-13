Infortuni Napoli, retroscena Repubblica: “A Castel Volturno convinti dovuti al metodo Conte”

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A Castel Volturno si punta su un cambio di approccio con l’arrivo di Allegri, nella speranza di ridurre gli infortuni e migliorare la gestione fisica

L’edizione odierna di Repubblica analizza le strategie di mercato del Napoli, evidenziando il tema dell’età media molto elevata della rosa: “C’è il rovescio della medaglia dell’età media molto avanzata (superiore ai 28 anni, la più alta della scorsa Serie A) dei vice campioni d’Italia, che cominciano a essere un po’ logori e per questo motivo soggetti maggiormente agli infortuni. A Castel Volturno sono convinti che l’infermeria si sia riempita in primis per i duri allenamenti di Antonio Conte e confidano con l’arrivo di Massimiliano Allegri in un’inversione di tendenza”. L’idea interna è quindi quella di un gruppo forte ma fisicamente molto sollecitato, con una gestione diversa che potrebbe incidere anche sulla tenuta atletica nel corso della stagione.

Ringiovanimento della rosa e variabili di mercato

In questo contesto, il tema del ringiovanimento della rosa resta centrale, soprattutto considerando gli impegni su più fronti tra campionato, Champions League e Coppa Italia: “Con il triplo impegno in campionato, Champions e Coppa Italia, però, ringiovanire un po’ la rosa può essere lo stesso una buona idea. Ma quasi tutto dipenderà dalle cessioni, visto che il Napoli ha speso tanto per Hojlund e Alisson-Santos e può già contare su una trentina abbondante di giocatori, compresi i 10 di rientro dai prestiti”.