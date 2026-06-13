Milan-Allegri, qual è la verità? CorSera: “Non c’è accordo su cifre buonuscita”

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Il Milan deve chiudere i rapporti con Allegri per l'iscrizione al campionato. La trattativa è avanzata ma resta da definire la cifra della buonuscita.

Il tempo gioca a favore del Napoli. Entro il 16 giugno il Milan è obbligato a corrispondere a Massimiliano Allegri l'ultimo stipendio, un passaggio imprescindibile per l'iscrizione al campionato. Questo significa che entro mercoledì il tecnico toscano, esonerato da Gerry Cardinale a fine stagione nell'ambito della rivoluzione societaria che ha coinvolto anche Furlani, Tare e Moncada, dovrà necessariamente trovare con il club rossonero l'intesa definitiva sulla rescissione del contratto.

Buonuscita Allegri, trattativa in corso: Scaroni e Branchini si sono incontrati, manca l'accordo sulla cifra

Sul fronte della trattativa, le notizie sono incoraggianti: il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'agente di Allegri, Giovanni Branchini, si sono già incontrati per discutere i dettagli, in particolare quelli relativi allo staff del tecnico. Va precisato che Scaroni ha potere di firma ma non di decisione: le deleghe sostanziali restano nelle mani di Giorgio Furlani, braccio destro di Cardinale. Le due parti si rivedranno all'inizio della prossima settimana: l'intesa sulla cifra della buonuscita non c'è ancora, ma si lavora a un compromesso che possa soddisfare entrambe le parti. Il Milan, dal suo canto, prende tutto il tempo possibile, non avendo gradito la rapidità con cui Allegri ha trovato l'accordo con il Napoli — un'intesa, secondo i rossoneri, maturata già prima della fine del campionato.

Allegri-Manna, telefono bollente: il futuro Napoli si pianifica già durante l'attesa per la risoluzione

Nel frattempo, Massimiliano Allegri si sta ritemprando al mare dopo aver passato qualche giorno a Livorno con il padre. Ma il riposo non significa inattività: il telefono è bollente, e le comunicazioni con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sono frequentissime. Il futuro azzurro si sta già costruendo giorno per giorno, con il tecnico pronto a fornire indicazioni precise non appena la situazione con il Milan sarà definitivamente chiusa